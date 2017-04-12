محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بصنعاء يناقش آلية التنسيق بين وزارة الداخلية وأمانة العاصمة





عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي، وضم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ومدير أمن أمانة العاصمة وعدد من القيادات بالأمانة .



ناقش الإجتماع جوانب التنسيق بين وزارة الداخلية وأمانة العاصمة في تعزيز وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وحفظ الأمن والإستقرار والسكينة العامة وضبط الجريمة.



واستعرض الإجتماع الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وتعزيز الثقة بين المواطن والشرطة، وكذا الإشكاليات التي تواجه رجال الأمن بأمانة العاصمة وخاصة ما يتعلق بقضايا الأراضي المتنازع عليها ومخالفات الأسواق .



وأكد المجتمعون أهمية عمل خطة أمنية قبيل حلول شهر رمضان المبارك بما يكفل تعزيز الأمن والإستقرار والسكينة العامة للمجتمع.



وفي الإجتماع أشاد وزير الداخلية بدور رجال الأمن في حفظ الأمن والإستقرار بأمانة العاصمة .. مؤكد أهمية رفع الجاهزية واليقظة الأمنية وخاصة في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي ومخططاته الإجرامية التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.



فيما أكد أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان ضرورة عمل مصفوفة لكل قطاعات الأمانة بما فيها الأمنية .. مشددا على ضرورة تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة وخاصة والوطن يمر بعدوان غاشم.



إلى ذلك اطلع وزير الداخلية اللواء محمد بن عبدالله القوسي خلال زيارته للمتدربين الذين يتلقون عدد من الدورات التدريبية التخصصية والنوعية، على سير عملية التدريب والتأهيل.



وأكد أهمية تجاوز منتسبي هذه الدفعة مرحلة التدريبات والإنتقال إلى الواقع العملي والميداني وتعزيز أداء العمل بالوزارة .. لافتا إلى أن هذه الدفعة ستشكل رافدا قويا لأمن واستقرار البلاد.

سبأ [12/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ