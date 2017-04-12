رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة





اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.



سجل أهداف الوحدة علي خليل ثلاثة أهداف، محمد علوس ثلاثة، عبد الله العبسي هدفين، محمد مساعد من ركلة جزاء، نعيم الوصابي وعبد المجيد صبارة، فيما أحرز أهداف فريق أهلي الحديدة جلال القطاع من ركلة جزاء، ياسر عبد الله ، علاء النهاري وزاهري قليصي.



وشهدت المباراة التي حضر جانباً منها وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد حالتي طرد للفريقين حيث أشهر الحكم الكرت الأحمر في وجه لاعب الأهلي عبد الرحمن الحجري لسوء السلوك، ولاعب الوحدة عبد الرحمن الذبحاني للخشونة.



بهذا الفوز الكبير تصدر وحدة صنعاء المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط مؤقتاً، في حين بقي أهلي الحديدة في المركز الثالث بأربع نقاط مؤقتاً.



وتتواصل منافسات المجموعة نفسها غداً بلقاء وحيد يجمع شعب صنعاء خامس الترتيب بنقطة فقط وضيفه اتحاد إب متذيل الترتيب دون نقاط.



وتختتم الجولة الثالثة للمجموعة ذاتها بعد غد الجمعة بلقاء وحيد يجمع المتصدر أهلي صنعاء بست نقاط وضيفه منتخب عمران الرابع برصيد نقطة فقط.

سبأ [12/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ