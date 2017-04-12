عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روس كوسموس تخطط لزيادة عدد الأقمار الصناعية الروسية في المدار





أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) اليوم أنها تخطط لزيادة عدد الأقمار الصناعية الروسية في المدار إلى 164 بحلول عام 2025.



ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن إيغور كوماروف رئيس الوكالة قوله خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة الروسية.. “وضعنا مهمة لإيصال قوام المجموعة المدارية حتى 164 جهاز فضاء في عام 2025 وأكثر من 200 بحلول عام 2030 ".



واوضح ان ذلك ياتي" لتأمين التطوير الاستراتيجي المستقبلي لوكالة الفضاء الروسية بما يتطابق مع الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها حتى عام 2030”.



ويعمل الخبراء الروس ضمن اللجنة العسكرية الصناعية على تطوير استراتيجية شركة (روس كوسموس) الحكومية الروسية من أجل تحقيق مخططاتها لعام 2030 وفقاً لسياسة الفضاء الروسية.

سبأ [12/أبريل/2017] موسكو - سبأ:سبأ