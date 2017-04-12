ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 07:23:13م
رئيس الوزراء يؤكد أهمية النهوض بالمقومات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الزراعة والري الدكتور غازي علي أحمد، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، قضايا الأمن الغذائي والتحديات القائمة في ظل مؤشرات الوضع الراهن.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
الوحدة يكتسح أهلي الحديدة في بطولة كأس الوحدة
اكتسح فريق وحدة صنعاء شباك ضيفه أهلي الحديدة بـ 11 هدف مقابل أربعة في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن إفتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل 20 من عناصر داعش في الموصل
نجاة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة من محاولة إغتيال
إجتماع بصنعاء يناقش آلية التنسيق بين وزارة الداخلية وأمانة العاصمة
روس كوسموس تخطط لزيادة عدد الأقمار الصناعية الروسية في المدار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
مهرجان وهران للفيلم العربي يكرم أسماء أربعة مبدعين راحلين
[12/أبريل/2017] الجزائر - سبأ:


كشفت ادارة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي إنه سيتم تكريم أسماء أربعة من المبدعين العرب الراحلين بمجالات مختلفة في دورته القادمة هم: الممثلة كريمة مختار، والكاتب مولود معمري، والناقد بشار إبراهيم، والممثل حسن الحسني.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان صادر عنها اليوم، إنه سيكرم هذا العام الفنانة المصرية كريمة مختار "التي قدمت الكثير للسينما العربية وتبقى أعمالها شاهدة على تاريخها الكبير في الفن السابع.

وأضاف البيان أن ابنها الإعلامي معتز الدمرداش هو الذي سيتسلم التكريم خلال الدورة العاشرة للمهرجان المقررة في الفترة من 25 إلى 31 يوليو المقبل.

وتابع البيان "كما يحتفي المهرجان بالفنان الجزائري الراحل حسن الحسني الذي قدم روائع السينما الجزائرية وشارك في العديد من الأعمال السينمائية الخالدة".. ويصدر المهرجان كتابا عن الفنان الراحل ومسيرته الفنية من إعداد الكاتب سعيد بن زرقة.

وقال المهرجان إن الدورة العاشرة " تحتفل كذلك بمئوية واحد من عمالقة الأدب الجزائري وهو الكاتب الراحل مولود معمري صاحب (الربوة المنسية) والذي حولت رواياته لأعمال سينمائية كبيرة، وهو أول رئيس لاتحاد الكتاب الجزائريين."

كما يكرم المهرجان الناقد السينمائي الفلسطيني بشار إبراهيم "الذي رحل قبل أيام والذي يعتبر أحد أبرز الأقلام السينمائية النقدية في العالم العربي، وساهم في إثراء المكتبة السينمائية العربية بالعديد من الإصدارات في مجال السينما."

يشار ان مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تأسس في 2007 وأصبح من أبرز المهرجانات السينمائية الجزائرية.. ويشمل ثلاث مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة.

سبأ
  المزيد من (ثقافة)
تعرض مخ الإنسان لكهرباء غير ضارة قد تجعله أكثر صدقا
اكتشاف معبد يعود لـ 3 آلاف سنة قبل الميلاد جنوبي العراق
تواصل فعاليات مهرجان الكمنجاتي الموسيقي الثاني في مدينة نابلس بفلسطين
علماء آثار يكتشفون نحو 13 مقبرة في منطقة التبت بالصين
بيع دولار أمريكي فضة من عام 1804م بمبلغ 3.3 مليون دولار في مزاد
فوز فيلم (كل لا يتجزأ) بالجائزة الكبرى لمهرجان (تطوان) للسينما المتوسطية
دراسة:نوبات الصداع النصفي تعمل على خفض مستويات مادة "الدوبامين" في المخ
دراسة أمريكية: ارتفاع مستوى الرصاص في الدم يخفض معدل ذكاء الأطفال
شرب الشاي يقي من الإصابة بالسكري من النوع الثاني
علماء جيولوجيا يكتشفون حديقة ديناصورات في أستراليا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[12/أبريل/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين خلال الساعات الماضية
[12/أبريل/2017]
اختتام فعاليات المعرض الفني "عامين من الصمود" بكلية التربية بجامعة ذمار
[11/أبريل/2017]
تحالف العدوان يواصل قصفه الجوي والصاروخي على محافظة صعدة
[11/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين ودك عدد من مواقع العدو السعودي بعسير ونجران وجيزان
[11/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by