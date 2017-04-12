ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مهرجان وهران للفيلم العربي يكرم أسماء أربعة مبدعين راحلين





كشفت ادارة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي إنه سيتم تكريم أسماء أربعة من المبدعين العرب الراحلين بمجالات مختلفة في دورته القادمة هم: الممثلة كريمة مختار، والكاتب مولود معمري، والناقد بشار إبراهيم، والممثل حسن الحسني.



وذكرت إدارة المهرجان في بيان صادر عنها اليوم، إنه سيكرم هذا العام الفنانة المصرية كريمة مختار "التي قدمت الكثير للسينما العربية وتبقى أعمالها شاهدة على تاريخها الكبير في الفن السابع.



وأضاف البيان أن ابنها الإعلامي معتز الدمرداش هو الذي سيتسلم التكريم خلال الدورة العاشرة للمهرجان المقررة في الفترة من 25 إلى 31 يوليو المقبل.



وتابع البيان "كما يحتفي المهرجان بالفنان الجزائري الراحل حسن الحسني الذي قدم روائع السينما الجزائرية وشارك في العديد من الأعمال السينمائية الخالدة".. ويصدر المهرجان كتابا عن الفنان الراحل ومسيرته الفنية من إعداد الكاتب سعيد بن زرقة.



وقال المهرجان إن الدورة العاشرة " تحتفل كذلك بمئوية واحد من عمالقة الأدب الجزائري وهو الكاتب الراحل مولود معمري صاحب (الربوة المنسية) والذي حولت رواياته لأعمال سينمائية كبيرة، وهو أول رئيس لاتحاد الكتاب الجزائريين."



كما يكرم المهرجان الناقد السينمائي الفلسطيني بشار إبراهيم "الذي رحل قبل أيام والذي يعتبر أحد أبرز الأقلام السينمائية النقدية في العالم العربي، وساهم في إثراء المكتبة السينمائية العربية بالعديد من الإصدارات في مجال السينما."



يشار ان مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تأسس في 2007 وأصبح من أبرز المهرجانات السينمائية الجزائرية.. ويشمل ثلاث مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة.

سبأ [12/أبريل/2017] الجزائر - سبأ:سبأ