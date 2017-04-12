رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (اليويفا) يراجع إجراءات الأمن بعد الهجوم على حافلة بوروسيا دورتموند بروكسل - سبأ:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)،اليوم أنه سيراجع الإجراءات الأمنية قبل انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، بعد وقوع انفجارات أمس، استهدفت حافلة بوروسيا دورتموند.



وقال اليويفا في بيان "لا توجد معلومات محددة تتعلق بأي تهديد لمباريات اليوم الأربعاء، والتي تتضمن مواجهة بين دورتموند وموناكو، بعد تأجيلها ليوم واحد، بسبب وقوع انفجارات استهدفت حافلة الفريق الألماني.



وأضاف الاتحاد الأوروبي "بالتعاون مع الشرطة وخدمات الأمن وإدارة الملعب والأندية المتنافسة، فإن اليويفا يراجع الترتيبات الأمنية المتعلقة بمباريات مساء اليوم، وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية إذا لزم الأمر".



ويلتقي اليوم أيضا، بايرن ميونخ على أرضه مع ريال مدريد حامل اللقب، وأتليتيكو مدريد مع ليستر سيتي.



وانطلقت منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمس، حيث تغلب يوفنتوس على ضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ