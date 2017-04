Le Premier ministre affirme l'importance de la promotion des capacités nationales pour assurer la sécurité alimentaire [12/أبريل/2017]



SANA'A, 12 Avril (SABA) - Le Premier ministre Dr. Abdul Aziz bin Habtoor a discuté mercredi avec le Ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation Dr. Ghazi Ali Ahmed et le Vice-Ministre de la Planification et de la Coopération Internationale Dr. Mutahar al-Abbasi, des questions de la sécurité alimentaire et les défis à l'ombre des indicateurs de la position actuelle.



La réunion a examiné les principaux déterminants de la stratégie nationale de sécurité alimentaire approuvée en 2010 et le mécanisme de l'activer afin d'atteindre la sécurité alimentaire .



Ils ont également examiné les objectifs du programme d'investissement relatif à la stratégie à la lumière de l'étude des indicateurs de sécurité alimentaire au Yémen menés en coordination avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et des projets visant à soutenir les secteurs qui assureraient la sécurité alimentaire.



