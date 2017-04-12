رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنظيمية بطولة الشركة والمؤسسات تتخذ قرارات حاسمة عقب الجولة السادسة صنعاء - سبأ:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات في اجتماعها اليوم عدد من القرارات على ضوء الاحتجاجات المقدمة من بعض الفرق خلال الجولة السادسة التي جرت مبارياتها أمس في البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت لثلاث مجموعات.



وأقرت اللجنة المنظمة احتساب نتيجة مباراة فريقي إيجلز وكاك للتأمين ضمن المجموعة الثالثة لصالح الأول بثلاثة أهداف دون مقابل بسبب إشراك فريق كاك للتأمين للاعب عبداللطيف الأخرم وهو غير مسجل في الكشف الرسمي للمباراة.



وبهذا القرار يتأهل فريق شركة إيجلز رسمياً إلى الدور ربع النهائي للبطولة بعدما ارتفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق هاتفي الثاني بعشر نقاط، فيما تراجع فريق كاك للتأمين من المركز الأول إلى المركز الثالث برصيد ثمان نقاط.



كما أقرت اللجنة المنظمة احتساب نتيجة مباراة فريقي مؤسسة الثورة للصحافة وبنك اليمن الدولي ضمن المجموعة الأولى لصالح الثورة بثلاثة أهداف نظيفة نظراً لإشراك فريق البنك لأربعة لاعبين غير مسجلين في الكشف الرسمي للفريق وخاضوا المباراة بأسماء لاعبين آخرين في الفريق في مخالفة واضحة للوائح البطولة.



وأنعش القرار حظوظ فريق مؤسسة الثورة في التأهل لربع النهائي بعدما ارتفع رصيده إلى تسع نقاط محتلا المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن المتصدر وأول المتأهلين عن المجموعة فريق شركة جمعان، فيما واصل فريق بنك اليمن الدولي تذيله لترتيب المجموعة الأولى بدون نقاط.



وفي المجموعة الأولى ذاتها، أقرت اللجنة المنظمة احتساب نتيجة مباراة فريقي شركة العالمية وكاك بنك لصالح الأخير بثلاثة أهداف دون مقابل نظراً لإشراك فريق العالمية لاعبين موقوفين في المباراة التي جرت بينهما.



وبذلك يرتفع رصيد كاك بنك إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع فريق العالمية إلى المركز السادس قبل الأخير بعدما توقف رصيده عند ثلاث نقاط فقط ويودع منافسات التأهل للدور الثاني.



وقررت اللجنة المنظمة إيقاف أحد لاعبي فريق كاك للتأمين حتى نهاية البطولة لما تلفظ به من ألفاظ سيئة عقب مباراة فريقه مع فريق إيجلز ضمن المجموعة الثالثة، كما وجهت إنذار نهائي للاعب فريق إيجلز باسم المكرماني على ما بدر منه من سوء سلوك.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ