Trois raids aériens contre la capitale Sana 'a [12/أبريل/2017]





SANA'A, 12 Avril.(SABA) – Les avions de guerre de l'agression saoudo-US ont lancé cet après midi, trois raids aériens contre la capitale Sana 'a, une source locale a déclaré à SABA.



La source locale a déclaré à Saba que les chasseurs de la coalition de l'agression avaient ciblé par une frappe aérienne l'aéroport international de Sana'a et par une autre sur la base aérienne d'al-Dailami.



L'agression avait également lancé un raid aérien sur la zone d'Attan au district d'Assbeen dans la capitale Sana'a, la source a-t-elle ajouté, affirmant que les raids avaient causé des dommages aux maisons et aux biens publiques et privées des citoyens.



ZA



SABA