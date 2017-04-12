محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات بمديريات الرجم والخبت وجبل المحويت تندد بإستمرار العدوان المحويت - سبأ:

نظمت بمحافظة المحويت وقفات وفعاليات إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني.



ففي مناطق الشعافل بمديرية الخبت وعزلة القبلة بجبل المحويت وعزلة بني البدي بمديرية الرجم نظمت وقفات إحتجاجية نددت بإستمرار العدوان وتدشين فعاليات العام الثالث من الصمود في وجه العدوان.



وأكد المشاركون في الوقفات بحضور قيادات السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء إستمرار الصمود في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وأشارت بيانات صادرة عن الوقفات الإحتجاجية إلى ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني .



وحملت البيانات الأمم المتحدة مسئولية ما يتعرض له اليمنيين من حرب إبادة من قبل تحالف دول العدوان بقيادة السعودية .. مشيرة إلى المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار الذي فرضه تحالف العدوان على الموانئ والمطارات والمنافذ.



وعبرت البيانات عن الأسف لتخاذل شعوب العالم والمنظمات الإنسانية عن مناصرة الشعب اليمني ومساندته إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار وتدمير لمقدراته وبنيته التحتية.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ