محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رابطة علماء اليمن تنظم لقاء تشاوري لمشائخ ووجهاء مديرية وصاب السافل بذمار ذمار - سبأ:

نظمت رابطة علماء اليمن اليوم في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار لقاء تشاوري وتوعوي بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل إستمرار العدوان السعودي الغاشم الذي دخل عامه الثالث.



وتطرق اللقاء بحضور مدير المديرية فؤاد القديمي ومسئول التلاحم القبلي بالمحافظة عباس العمدي ومشائخ ووجهاء وأعيان وجمع من أبناء المديرية، إلى ما يتعرض له اليمن من عدوان همجي وحصار جائر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وأكد اللقاء أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به أبناء مديرية وصاب السافل لتعزيز الجبهة الوطنية ومواجهة العدوان وإفشال مخططاته للسيطرة على الحديدة ومينائها ومؤامراته على السواحل الغربية للبلاد .



وشدد على ضرورة رص الصفوف وتحرك كافة أبناء اليمن لمواجهة العدوان المتغطرس والتوجه إلى جبهات العزة والكرامة للدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين.



وجدد المشاركون في اللقاء التأكيد على مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن واستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة قوى العدوان ودحر الغزاة.



ونددوا بالصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له اليمن من جرائم حرب وإبادة من قبل دول تحالف العدوان والتي تتنافى مع القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ