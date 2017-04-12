محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يؤكد أهمية النهوض بالمقومات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي صنعاء - سبأ:

ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع وزير الزراعة والري الدكتور غازي علي أحمد، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، قضايا الأمن الغذائي والتحديات القائمة في ظل مؤشرات الوضع الراهن.



واستعرض اللقاء المحددات الرئيسة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، المقرة في عام ٢٠١٠م، وآلية تفعيلها لما تمثله من أهمية في البناء السليم والمنهجي للوصول إلى أمن غذائي، من خلال النهوض بالمقومات الوطنية المتاحة لتحقيق هذه الغاية في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعية.



وجرى بهذا الخصوص الإطلاع على توجهات البرنامج الإستثماري الخاص بالإستراتيجية، على ضوء دراسة مؤشرات الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية التي أجريت بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة(الفاو)، والمشاريع المخصصة لدعم القطاعات التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني.



وأكد رئيس الوزراء أهمية حشد كافة الطاقات في سبيل الوصول إلى هذه الغاية الوطنية الهامة، بالإتكاء بشكل أساسي على الموارد والمقومات الوطنية المتاحة .. موجها بسرعة الإعداد والتحضير لإلتئام المجلس الأعلى للأمن الغذائي المجمد نشاطه منذ أربع سنيين للوقوف أمام كافة الجوانب والقضايا المرتبطة بهذا المجال.



كما أكد الدكتور بن حبتور ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في هذا الإجتماع بما في ذلك المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية ذات الصِّلة، للمناقشة الجماعية والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الوطني المتكامل خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشعب اليمني من نقص حاد في الغذاء الضروري نتيجة مواصلة تحالف الشر عدوانه على الشعب اليمني وحصاره الجائر واستمرار تداعياتهما الكارثية على الجانب المعيشي للمواطنين وعلى كافة مقومات حياته اليومية.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ