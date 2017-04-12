محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكليف فريق هندسي فني لترميم وصيانة الجامع الكبير بيريم محافظة إب إب - سبأ:

كلف مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب فريق هندسي وفني لإعداد المواصفات وجداول الكميات المطلوبة لبدء ترميم وإصلاح الجامع الكبير بمدينة يريم.



وأشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عبداللطيف المعلمي خلال زيارته التفقدية لجامع يريم ومعه مدير عام مديرية يريم عبدالملك البشاري إلى أن الجامع يعد من المعالم والشواهد التاريخية القديمة في يريم .



وأكد أن أعمال الترميمات والإصلاح للجامع الكبير الذي بني في القرن العاشر الهجري " الـ 16 ميلادي" ستبدأ خلال أسبوع.



رافقهما خلال الزيارة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ومدير الأوقاف بالمديرية زيد القشار وعدد والشخصيات الإجتماعية بالمديرية.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ