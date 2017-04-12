محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 500 حقيبة كرامة على نازحي المخا والوازعية بمديرية الحالي الحديدة - سبأ:

دشن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي ومعه رئيسة فرع إتحاد نساء اليمن بالحديدة صبحية أحمد راجح بمديرية الحالي توزيع حقيبة الكرامة لنازحي المخا والوازعية لـ 500 نازح ونازحة بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وفي التدشين أشار وكيل المحافظة إلى أهمية الإهتمام بالنازحين والتعرف على الصعوبات التي يعانوها جراء نزوحهم إثر العدوان الغاشم والمساهمة في تخفيف معاناتهم.



فيما أوضحت رئيس فرع الاتحاد بالمحافظة أن توزيع حقيبة الكرامة على النازحين يأتي في إطار أنشطة ومشاريع إتحاد نساء اليمن بالمحافظة الإجتماعية والإنسانية .



وأشارت مشرفة المشروع في الإتحاد فاطمة البرعي إلى أن حقيبة الكرامة التي يوزعها مشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي تحتوي على أدوات صحية ونظافة متكاملة ويستفيد منها النازحين خلال فترة نزوحهم في المحافظة.



وعلى هامش توزيع الحقائب نظم فرع الإتحاد جلسة توعية للنازحين والنازحات حول أساس النوع الإجتماعي.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ