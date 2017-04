L'armée contrôle un certain nombre des sites militaires à Taiz [12/أبريل/2017]





TAIZ, 12 Avril.(SABA) - L'armée et les forces populaires ont purgé mercredi un certain nombre de sites militaires de mercenaires de l'agression saoudienne dans la région de Ma'afer à Taiz.



Un fonctionnaire militaire a déclaré à SABA que l'armée et les forces populaires avaient repoussé une tentative de progression des mercenaires vers la localité d'al-kadaha en lançant une attaque contre leurs positions.



Le fonctionnaire a également indiqué que l'armée avait contrôlé les sites et capturé des quelques mercenaires.



