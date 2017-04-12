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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 05:56:19م
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قبائل مديريتي السلفية وبلاد الطعام بريمة تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[12/أبريل/2017]
ريمة - سبأ:
 أعلنت قبائل مديريتي السلفية وبلاد الطعام بمحافظة ريمة النكف القبلي والنفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .

وأكدت قبائل مديريتي السلفية وبلاد الطعام في لقاء قبلي اليوم الإستعداد لرفد جبهة الساحل الغربي ومواجهة العدوان وأي تدخل أجنبي يستهدف السواحل اليمنية.

وفي اللقاء القبلي الذي حضره وكلاء المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد وصالح العياضي وضم المشائخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية .. أشاد محافظ ريمة حسن العمري بمواقف أبناء المحافظة وصمودهم في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.

ونوه بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء ريمة في التصدي للعدوان وأطماعه ومؤامراته على الوطن .. مشيرا إلى أن مشاركة أبناء المديريتين في هذا اللقاء رسالة واضحة لدول العدوان ومرتزقته أن الشعب اليمني يقفون صفا واحدا في مواجهة البغاة والمعتدين.

ودعا المحافظ العمري كافة أبناء ريمة إلى التوجه لحماية السواحل الغربية لحمايتها والدفاع عنها من أي تدخلات خارجية .

وحيا بيان صادر عن اللقاء القبلي التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف .

وأهاب البيان بكافة القبائل التوجه لجبهات الشرف والبطولة وخصوصا جبهة الساحل الغربي لإفشال مخططات العدوان في تجويع وتركيع الشعب من خلال الحصار الجائر الذي يفرضه منذ أكثر من عامين.

وفي ختام اللقاء توجه عشرات المقاتلين من قبائل السلفية وبلاد الطعام للإنضمام إلى جبهات الشرف والبطولة لإسناد الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة في الساحل الغربي.

سبأ
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