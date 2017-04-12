اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 380ر1 مليار دولار قيمة المبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا تونس - سبأ:

بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا خلال العام الماضي ما قيمته 2770 مليون دينار تونسي / نحو 380ر1 مليار دولار أمريكي / منها 1020 مليون دينار صادرات تونسية مقابل 1750 مليون دينار واردات من إسبانيا .



وأظهرت بيانات نشرت اليوم أن المؤسسات الإسبانية قد استثمرت في تونس نحو 56ر36 مليون دينار خلال عام 2016، ليبلغ مجمل الاستثمارات الإسبانية نهاية العام الماضي ما قيمته 1270 مليون دينار لتكون إسبانيا خامس بلد أوروبي يستثمر في تونس .



ومكنت هذه المبادلات إسبانيا لتحتل المركـز الخامس ضمن موردي المنتجات التونسية وسادس مصدر نحو تونس .



وتنشط في تونس 64 شركـة ذات مساهمـة إسبانية تشغـل 6554 عاملا. كما يوجد في إسبانيا ما يقارب 4 آلاف شركـة لهـا علاقات مع تونس .



وأنجزت الشركات الإسبانية أشغالا هامـة في تونس في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية ومراقبة الحركة الجوية .

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ