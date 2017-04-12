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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 05:56:19م
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل قصف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان ودفاعاً عن الوطن واستقلاله.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
نتائج الجولة السادسة لبطولة الشركات والمؤسسات تشعل المنافسة على التأهل للدور الثاني
أشعلت نتائج مباريات الجولة السادسة قبل الأخيرة من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي جرت اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى قرارات اللجنة المنظمة للبطولة المنافسة على التأهل للدور الثاني.
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380ر1 مليار دولار قيمة المبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا
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  اقتصاد
380ر1 مليار دولار قيمة المبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا
[12/أبريل/2017]
تونس  - سبأ:
بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا خلال العام الماضي ما قيمته 2770 مليون دينار تونسي / نحو 380ر1 مليار دولار أمريكي / منها 1020 مليون دينار صادرات تونسية مقابل 1750 مليون دينار واردات من إسبانيا .

وأظهرت بيانات نشرت اليوم أن المؤسسات الإسبانية قد استثمرت في تونس نحو 56ر36 مليون دينار خلال عام 2016، ليبلغ مجمل الاستثمارات الإسبانية نهاية العام الماضي ما قيمته 1270 مليون دينار لتكون إسبانيا خامس بلد أوروبي يستثمر في تونس .

ومكنت هذه المبادلات إسبانيا لتحتل المركـز الخامس ضمن موردي المنتجات التونسية وسادس مصدر نحو تونس .

وتنشط في تونس 64 شركـة ذات مساهمـة إسبانية تشغـل 6554 عاملا. كما يوجد في إسبانيا ما يقارب 4 آلاف شركـة لهـا علاقات مع تونس .

وأنجزت الشركات الإسبانية أشغالا هامـة في تونس في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية ومراقبة الحركة الجوية .

سبأ
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