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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 05:56:19م
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أمين عام محلي إب يلتقي مديرة برنامج الغذاء العالمي لمكتب إب وتعز
[12/أبريل/2017]
إب - سبأ:
 التقى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم مديرة برنامج الغذاء العالمي لمكتب إب و تعز هيلدجراد توتنجوف .

ناقش اللقاء خطة عمل البرنامج في تقديم المساعدات الغذائية للمحافظة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن جراء العدوان.

وفي اللقاء أكد أمين عام محلي إب أهمية دور برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين والمتضررين .. مبديا استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تقديم تسهيل عمل ومهام البرنامج في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المستهدفين في مختلف مديريات المحافظة .

وأشار إلى أن محافظة اب تحتاج لدعم في مختلف المجالات من كافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي بما يتواكب مع متطلبات المتضررين والنازحين .. لافتا إلى أهمية دعم منظمة الغذاء العالمي لأبناء مديريات المحافظة .

كما أكد الورافي أهمية إعطاء المديريات الأكثر تضرر والأشد إحتياجا أولوية في تقديم الدعم والمساعدات .. مشددا على برنامج الغذاء العالمي تقديم خطة لنشاطه خلال الفترة القادمة بما يكفل مساندتها والتعاون معها في تنفيذها والوصول للمستهدفين والمستحقين للدعم والإغاثة.

فيما أكدت مديرة برنامج الغذاء العالمي حرص البرنامج على بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين .. معربة عن تقديرها للتسهيلات التي لمسها البرنامج في تيسير مهامه وأنشطة الإنسانية بالمحافظة.

حضر اللقاء وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وقاسم المساوى ومدير مكتب التخطيط كمال الحارثي وأمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني وأمين عام مديرية المشنة محمد باسلامة ونائب رئيسة هيئة مستشفى الثورة العام للشئون الفنية بالمحافظة الدكتور جبر الخولاني ومدير عام التنمية الإقتصادية المحلية محمد المضواحي .

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