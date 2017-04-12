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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 05:56:19م
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  رياضة
الأهلي يستعد لإقامة دورة الألعاب المدرسية الأولى بأمانة العاصمة
[12/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 يستعد النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم لإقامة دورة الألعاب المدرسية الأولى.

يشارك في الدورة التي تدشن الأحد القادم وتستمر نصف شهر تحت شعار "الرياضية المدرسية رافد حقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية"، 700 طالب وطالبة يمثلون 32 مدرسة من مختلف مديريات أمانة العاصمة وذلك في ألعاب كرة القدم السباعية, الكرة الطائرة , كرة الطاولة والشطرنج.

وتجرى حالياً الترتيبات النهائية لانطلاق الدورة حيث سيشهد حفل التدشين عرض كرنفالي وفقرات فنية للزهرات ولوحة فنية بمشاركة 1000 طالب وطالبة، كما جرى اليوم فحص أعمار اللاعبين بحضور وكيل النادي الأهلي للشئون الثقافية محمد الآنسي والأمين العام عبدالله جابر والمشرف الرياضي عصام دريبان ومدير عام الأنشطة المدرسية بأمانة العاصمة عبدالكريم الضحاك.

وتقام منافسات الدورة في جميع الألعاب في النادي الأهلي بصنعاء وتنحصر لعبة الكرة الطائرة على الطالبات فقط وتقام منافساتها على صالة الرواد بالنادي.

يذكر أن الدورة تقام أيضاً بالتعاون مع شركات تجارية هي: مجموعة الجيل الجديد، مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده، مجموعة الكبوس التجارية، شركة الروضة، ومجموعة شارب.

سبأ
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