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لقاء تشاوري بصنعاء حول برنامج " تمكين" لرفع قدرات منتسبي الترصد بالمحافظات والمديريات
[12/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري لصناع القرار حول برنامج " تمكين" لرفع قدرات منتسبي الترصد في المحافظات والمديريات، نظمته الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والشبكة الشرق أوسطية المجتمعية "أمفنت" .

ناقش اللقاء بمشاركة ممثلي وزارة الصحة والمنظمات الدولية برامج التدريب للوبائيات الحقلية وأهدافها، بالإضافة إلى استعراض نبذة تاريخية عن تلك البرامج وإستراتيجية البرنامج اليمني التدريبي للوبائيات الحقلية وآلية عملها ومخرجاتها.

ويهدف البرنامج لبناء القدرات في مجال الوبائيات من أجل الوصول إلى نظام الترصد للأمراض وأحداث الصحة العامة واستخدام البيانات لإتخاذ القرار على مستوى المحافظة والمديرية في الظروف المستقرة أو الأوضاع ذات التحديات المرتبطة بحالات الأزمات والطوارئ.

وفي اللقاء أشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد سالم بن حفيظ إلى أهمية اللقاء التشاوري لتنفيذ برنامج تمكين في الوبائيات الحقلية على مستوى المحافظات والمديريات .. مبينا أنه سيتم تدريب 666 متدربا من المديريات و46 من المحافظات إلى جانب 10 من كوادر المستوى المركزي وفقا للإستراتيجية الوطنية للبرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية .

وأكد أن معظم برامج وزارة الصحة مستمرة في عملها وتقدم بكل تفاني وإخلاص رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي جراء العدوان وآثاره .. مشيدا بجهود الشركاء والمانحين وفي مقدمتهم المؤسسين لهذه الأنشطة التي تعزز القدرات الوطنية.

ولفت وزير الصحة إلى أن التوسع في التدريب بالوبائيات المتقدم لمدة سنتين على المستويات الأخرى في الهرم التدريبي للبرنامج يمثل قفزة كبيرة في رفد المديريات والمحافظات بكوادر محلية مؤهلة .. مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان وتأهيليه هو غاية التنمية في أي بلد.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور عبدالسلام المداني ووكيل وزارة الخدمة المدنية يحيى المحاقري إلى أهمية برنامج " تمكين " لإيجاد كوادر متخصصة ومؤهلة في مجال الوبائيات الحقلية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحصاره الجائر على اليمن.

وأوضحا أهمية التخطيط والتدريب على مستوى القطاع الصحي والوصول إلى كوادر متميزة تمتلك مهارات ومعارف متميزة يمكن ملامستها على أرض الواقع العملي.

فيما استعرض مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي الدكتور عبدالحكيم الكحلاني وممثل الشبكة الشرق أوسطية المجتمعية "أمفنت" في اليمن الدكتور على المضواحي أهداف اللقاء التشاوري وبرنامجه لمناقشة معايير الترشيح لمتدربي المحافظات والمديريات.

كما استعرضا المنهج التدريبي لبرنامج "تمكين" وتعريف المشاركين به لرفع قدرات المحافظات في مجال الوبائيات الحقلية .

وقدم الكحلاني والمضواحي نبذة تعريفية عن برنامج "تمكين " وأهدافه وفوائده في رفع كفاءة العاملين الصحيين لتحديد المشكلات التي تواجه الصحة العامة والمؤثرة بصورة أكبر على السكان وتعزيز مستوى الإبلاغ عن بيانات الترصد الوبائي ورفع كفاءة العاملين في مجال التحليل الوصفي للمشكلات الصحية وتأسيس شبكة من ضباط الترصد المؤهلين في المحافظات والمديريات.

واستعرضا شروط نجاح البرنامج واختيار المشاركين والمهارات التي سيتم اكتسابها ومتطلبات التخرج من البرنامج.

سبأ
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