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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 05:56:19م
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افتتاح معرض الوسائل التعليمية بمجمع 26 سبتمبر بمديرية الميناء بالحديدة
[12/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:
افتتح محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه مدير عام مديرية الميناء علي عبيد اليوم المعرض السنوي للأعمال الفنية والوسائل التعليمية الذي ينظمه مجمع 26 سبتمبر الأساسي الثانوي للبنات.

 واستمع المحافظ من مديرة المجمع أمة الرحمن الصعفاني إلى شرح مفصل حول الأعمال الفنية والوسائل التعليمية للطالبات والذي تضمن مجسمات ضد العدوان والآثار التي ترتب عليه وكذا الفنون التراثية والموروث الشعبي الذي يعبر عن أصالة الشعب اليمني.

 وأشار  المحافظ إلى أهمية هذا المعرض كونه يأتي في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في العدوان السعودي الامريكي الغاشم الذي يدخل عامه الثالث، مشيدا بصمود المعلمين والطالبات في إنجاح العام الدراسي.

وأشاد المحافظ الهيج بالقائمين على المعرض الذي امتاز بمحتويات متنوعة دلت على  المهارات الفنية والإبداعية التي يتميز بها الطلاب والمعلمون المشاركون فيه وجسدت معاناة الشعب اليمني وصموده في وجه العدوان.

 وثمن محافظ المحافظة الجهود التي بذلت من قبل مكتب التربية وإدارة المركز التعليمي والإدارة المدرسية والمعلمون والمعلمات لإنجاح المعرض وخروجه في هذه الصورة من حيث الإعداد والتنظيم من قبل إدارة مجمع 26 سبتمبر التربوي.

 وفي ذات السياق  كرم محافظ الحديدة حسن الهيج و نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم للشئون الفنية علي الطبيشي  عددا من معلمات المجمع لمثابرتهن في العمل واستمرارهن في أداء رسالتهن رغم ظروف العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.

حضر افتتاح المعرض والتكريم  مدير عام الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ومدير عام إذاعة الحديدة عبدالقادر المنصوب ومدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم خالد حسن زيد ومدير التربية بالمديرية جمال مشرعي.
سبأ
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