السلطات الالمانية تعتقل سوري لارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي [12/أبريل/2017] برلين - سبأ:

اعتقلت السلطات الألمانية مواطن سوري في ولاية بافاريا جنوبي البلاد ، وذلك لارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابي.



ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) عن الادعاء العام الألماني الفيدرالي قوله..إن “الرجل البالغ من العمر 31 عاما اعتقل في مدينة بافاريا بتهمة إنشاء خلية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي عام 2011 بمساعدة شخصين آخرين ومحاولة تجنيد عناصر جدد للانضمام إليها”.



واضاف الادعاء العام الالماني إن “الأشخاص الثلاثة بمن فيهم المعتقل فككوا الخلية فيما بعد وانضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي”.



وتشهد ألمانيا كغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض هذه الدول في الشرق الأوسط لا سيما في اليمن وسوريا والعراق.

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