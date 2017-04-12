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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 05:56:19م
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل قصف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان ودفاعاً عن الوطن واستقلاله.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
نتائج الجولة السادسة لبطولة الشركات والمؤسسات تشعل المنافسة على التأهل للدور الثاني
أشعلت نتائج مباريات الجولة السادسة قبل الأخيرة من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي جرت اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى قرارات اللجنة المنظمة للبطولة المنافسة على التأهل للدور الثاني.
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  عربي ودولي
السلطات الالمانية تعتقل سوري لارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي
[12/أبريل/2017] برلين - سبأ:
اعتقلت السلطات الألمانية مواطن سوري في ولاية بافاريا جنوبي البلاد ، وذلك لارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) عن الادعاء العام الألماني الفيدرالي قوله..إن “الرجل البالغ من العمر 31 عاما اعتقل في مدينة بافاريا بتهمة إنشاء خلية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي عام 2011 بمساعدة شخصين آخرين ومحاولة تجنيد عناصر جدد للانضمام إليها”.

 واضاف الادعاء العام الالماني إن “الأشخاص الثلاثة بمن فيهم المعتقل فككوا الخلية فيما بعد وانضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وتشهد ألمانيا كغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض هذه الدول في الشرق الأوسط لا سيما في اليمن وسوريا والعراق.
سبأ
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