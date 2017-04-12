إقرار خطة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء للعام الجاري [12/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أقر مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء اليوم خطة الصندوق للعام 2017م.



كما أقر المجلس في إجتماعه برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة الموازنة التقديرية للعام الجاري والحساب الختامي للعام الماضي، وكذا تجربة جدوى الرقابة المفاجئة والمتحركة على النقاط في المديريات للحد من التهريب لمدة شهرين.



واستعرض المجلس ما تم إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري والصعوبات التي واجهت سير العمل وسبل حلها .. مشددا على ضرورة إستكمال إنجاز التأمين الصحي لموظفي الصندوق والعمل بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



ووافق المجلس على عمل لوحات توعية على المركبات التابعة للصندوق ونقاط وطرق المديريات والمواقع السياحية كمرحلة أولى وتأهيل الحدائق والمتنزهات وعمل إستراحات في متنفسات شلال بني مطر وضلاع همدان.



وأكد الإجتماع أهمية التنسيق مع مكتب التربية بالمحافظة ومدارس مديريات أرحب وبني حشيش وهمدان وسنحان وبني مطر والنزول الميداني للتعريف بأهمية النظافة والتوعية البيئية عبر برنامج متكاملة وكذا عبر الإذاعة.



وكلف الإجتماع الجهات المختصة في الصندوق إعداد إحتياجات العام الجاري ورفعها للجنة المناقصات بالمحافظة لإستكمال صرفها .. مؤكدا ضرورة صيانة وإصلاح المعدات الموجودة في مناخة وإعادة تشغيلها لتغطية العمل بمديريات الحيمتين ومناخة وصعفان.



وثمن المحافظ قطينة جهود قيادة الصندوق في تطوير العمل .. مشيدا بتطور الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي في الإيرادات وخدمات النظافة مقارنة بالمقابل في عام 2016.



وحث على ضرورة بذل مزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإرتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وتنمية الموارد المالية.

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