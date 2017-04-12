ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 05:56:19م
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل قصف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان ودفاعاً عن الوطن واستقلاله.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
نتائج الجولة السادسة لبطولة الشركات والمؤسسات تشعل المنافسة على التأهل للدور الثاني
أشعلت نتائج مباريات الجولة السادسة قبل الأخيرة من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي جرت اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى قرارات اللجنة المنظمة للبطولة المنافسة على التأهل للدور الثاني.
آخر الأخبار:
تكليف فريق هندسي فني لترميم وصيانة الجامع الكبير بيريم محافظة إب
توزيع 500 حقيبة كرامة على نازحي المخا والوازعية بمديرية الحالي
قبائل مديريتي السلفية وبلاد الطعام بريمة تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
380ر1 مليار دولار قيمة المبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس الايراني الاسبق احمدي نجادي يترشح للانتخابات الرئاسية
[12/أبريل/2017] طهران - سبأ:
أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اليوم عن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية أن أحمدي نجاد رشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.

وكانت قد بدأت صباح أمس عملية تسجيل المرشحين للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 19 مايو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية الايرانية ان التسجيل سيستمر لمدة خمسة أيام وسيخضع جميع المرشحين لفحص من الهيئة التشريعية العليا للبلاد، مجلس صيانة الدستور...وسيقيم المجلس مؤهلات المرشحين وسيعلن اسماء المرشحين المؤهلين يوم 27 ابريل الجاري.

وستبدأ حملة السباق الرئاسي يوم 28 أبريل وستستمر حتى نهاية يوم 17 مايو، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة الداخلية الإيرانية.

وسيكون هناك 20 يوما للحملات الانتخابية، قبل الانتخابات المقرراجراؤها يوم 19 مايو.

يذكر أن احمدي نجاد تولى الحكم في إيران لولايتين بين عامي 2005 و 2013.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
السلطات الالمانية تعتقل سوري لارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي
تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان
مقتل 49 مسلحا من تنظيم داعش في أفغانستان
اليونيسف تؤكد ارتفاع استخدام ''بوكو حرام'' للأطفال كانتحاريين
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين
مجلس الامن يصوت اليوم على اجراء تحقيق بالهجوم الكيميائي في سوريا
مقتل شخص واصابة 4 في انفجار بمصنع ذخيرة اميركي
قريع يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للمسجد الأقصى المبارك
الحكومة البرتغالية: الاستيطان الاسرائيلي عائق أمام تحقيق حل الدولتين والسلام في المنطقة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[12/أبريل/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين خلال الساعات الماضية
[12/أبريل/2017]
اختتام فعاليات المعرض الفني "عامين من الصمود" بكلية التربية بجامعة ذمار
[11/أبريل/2017]
تحالف العدوان يواصل قصفه الجوي والصاروخي على محافظة صعدة
[11/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين ودك عدد من مواقع العدو السعودي بعسير ونجران وجيزان
[11/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by