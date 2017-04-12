الرئيس الايراني الاسبق احمدي نجادي يترشح للانتخابات الرئاسية [12/أبريل/2017] طهران - سبأ:

أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اليوم عن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.



وذكرت وكالة ارنا الإيرانية أن أحمدي نجاد رشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.



وكانت قد بدأت صباح أمس عملية تسجيل المرشحين للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 19 مايو المقبل.



وقالت وزارة الداخلية الايرانية ان التسجيل سيستمر لمدة خمسة أيام وسيخضع جميع المرشحين لفحص من الهيئة التشريعية العليا للبلاد، مجلس صيانة الدستور...وسيقيم المجلس مؤهلات المرشحين وسيعلن اسماء المرشحين المؤهلين يوم 27 ابريل الجاري.



وستبدأ حملة السباق الرئاسي يوم 28 أبريل وستستمر حتى نهاية يوم 17 مايو، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة الداخلية الإيرانية.



وسيكون هناك 20 يوما للحملات الانتخابية، قبل الانتخابات المقرراجراؤها يوم 19 مايو.



يذكر أن احمدي نجاد تولى الحكم في إيران لولايتين بين عامي 2005 و 2013.

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