Continuation des raids aériens contre les biens privés des citoyens [12/أبريل/2017]





SANA'A, 12 Avril.(SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-Américaine et ses mercenaires ont continué à cibler les biens privés et publics des citoyens yéménites dans un certain nombre de provinces au coure des dernières heures.



Une source militaire a déclaré à SABA que les mercenaires de l'agression avaient bombardé par des obus d'artillerie des maisons et des fermes des citoyens au district de Sourwah dans la province de Marib.



La source a aussi indiqué que l'a coalition saoudo- américaine avait empêché trois navires chargés de denrées alimentaires de pénétrer dans les eaux territoriales et les avait forcé à rester à l'écart du port de Hodeïda.



Les chasseurs de l'agression saoudo-US avaient en outre mené trois raids aériens contre le district d'Al-Dhaher et un autre sur la ville de Mandabah situé au district de Baqum dans la province de Sa'ada, la source a-t-elle ajouté.



Elle a également souligné que plus de vingt raids aériens avaient ciblé de différents zones dans les districts de Haraz et Midi dans la province d'Hajja.







