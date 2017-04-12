تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان [12/أبريل/2017] بيروت - سبأ:

تجددت الاشتباكات اليوم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا في جنوب لبنان بين القوة الفلسطينية المشتركة من جهة وجماعة بلال بدر من جهة ثانية.



وأفادت مصادر أمنية بارتفاع وتيرة الاشتباكات في محور الطيرة بالمخيم، حيث تسمع بوضوح أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية، كما اندلع حريق جراء الاشتباكات في بستان الطيار المجاور لحي الطيرة، معقل جماعة بلال بدر.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلال بدر وجماعته رفضوا تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم أمس والقاضي بانتشار القوة المشتركة في حي الطيرة.



يشار الى أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة التي بدات قبل أربعة أيام أدت الى مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من أربعين على الأقل إضافة إلى احراق عدد من المنازل وتهجير عدد كبير من سكان المخيم باتجاه صيدا.

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