تكريم أسر وذوي الأسرى بمديرية ثلاء بعمران [12/أبريل/2017] عمران - سبأ:

نظم أبناء مديرية ثلاء بمحافظة عمران اليوم حفل تكريمي لأسر وذوي الأسرى بالتعاون مع المجلس المحلي بالمديرية والهيئة الوطنية لشؤون الأسرى.



وفي التكريم ألقيت كلمات أكدت إستمرار الجهود في تحرير الأسرى ورعاية أسرهم .. مؤكدة ضرورة مواصلة الدفاع عن الوطن الذي سار على نهجه الأسرى والشهداء حتى تحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.



وفيما أشادت كلمة ممثل أسر الأسرى بالجهود التي يبذلها القائمون بالهيئة الوطنية لشؤون الأسرى في البحث في متابعة ملف الأسرى الذي يحظى بإهتمام القيادة السياسية.



تخلل الحفل أنشطة ثقافية عبرت عن حب الأسرى ورعاية أسرهم وعظيم ما قدمه أبطال الجيش واللجان الشعبية من استبسال وتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة.



وفي ختام الحفل تم تكريم أسر الأسرى بالشهادات التقديرية والمالية وتقديم سلال غذائية لكل أسرة أسير بالمديرية.

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