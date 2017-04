Zilzal 1 contre des renforts des mercenaires à Al-Jawf [12/أبريل/2017]



AL-JAWF, 12 Avril.(SABA)- La - force de missile de l'armée et des comités populaires a lancé ce mercredi un missile du type Zilzal 1 contre des renforts militaires des mercenaires de l'agression saoudo-US au district d'Al-Moutoun dans la province d'Al-Jawf.



Une source militaire a déclaré à SABA que le missile avait visé des renforts près du complexe gouvernemental dans la banlieue de l'est du district.



La source a aussi indiqué que ce ciblage était venu après avoir surveillé le lieu par l'unité de surveillance, notant que le missile avait atteint sa cible faisant des morts et des blessés dans les rangs des mercenaires.



ZA



SABA