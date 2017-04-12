اختتام دورة في مجال التغذية بعمران [12/أبريل/2017] عمران - سبأ:

اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية حول برنامج التغذية بمشاركة 22 من منسقي ومشرفي التغذية بمديريات المحافظة.



هدفت الدورة التي نظمها على مدى خمسة أيام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتمويل من منظمة اليونيسيف تعريف المشاركين بآلية العمل في برنامج التغذية وكيفية إعداد التقارير.



وتأتي الدورة ضمن الدورات التأهيلية التي ينفذها مكتب الصحة بالمحافظة لتطوير قدرات العاملين في المرافق الصحية وتعريفهم على الأساليب الحديثة في تنفيذ برنامج التغذية على الحالات الطارئة بالمحافظة.

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