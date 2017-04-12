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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 04:22:13م
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل قصف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان ودفاعاً عن الوطن واستقلاله.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
نتائج الجولة السادسة لبطولة الشركات والمؤسسات تشعل المنافسة على التأهل للدور الثاني
أشعلت نتائج مباريات الجولة السادسة قبل الأخيرة من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي جرت اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى قرارات اللجنة المنظمة للبطولة المنافسة على التأهل للدور الثاني.
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الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على عدد من مواقع المرتزقة بالمعافر بتعز  
[12/أبريل/2017] تعز - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير عدد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المعافر بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تقدم لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة الكدحة في المعافر وشنوا هجوما على مواقعهم.

وأكد المصدر أنه تم السيطرة على عدد من مواقع المرتزقة في المعافر في هجوم الجيش واللجان الشعبية ومقتل وجرح وأسر عدد من المرتزقة.
سبأ
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