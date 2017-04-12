الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على عدد من مواقع المرتزقة بالمعافر بتعز [12/أبريل/2017] تعز - سبأ:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير عدد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المعافر بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تقدم لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة الكدحة في المعافر وشنوا هجوما على مواقعهم.



وأكد المصدر أنه تم السيطرة على عدد من مواقع المرتزقة في المعافر في هجوم الجيش واللجان الشعبية ومقتل وجرح وأسر عدد من المرتزقة.

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