مناقشة نشاط المؤسسة المحلية للمياه في محافظة إب [12/أبريل/2017] إب - سبأ:

ناقش أجتماع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي اليوم عددا من المواضيع والقضايا المتصلة بعمل ونشاط المؤسسة ودورها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين بإب.



وإستعرض الاجتماع بحضور مدير المؤسسة المهندس عبدالرقيب الشرماني ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والإداريين موضوع الأرضية الخاصة بالتوسعة لمعالجة مجاري مياه الصرف الصحي والمعتمدة في التوسعة والتي تم الاعتداء عليها.



كما ناقش الأجتماع المعالجات اللازمة للحد من ري المزارعين للأراضي الزراعية من مجاري مياه الصرف الصحي وما تسببه في تفشي للأمراض والاوبئة .

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات منها الاعداد والتحضيرلاجتماع موسع يضم كلا من المؤسسة المحلية للمياه و صحة البيئة ومكتب الزراعة والهيئه العامة للبحوث الزراعية وعقال المناطق التي بجوار هذه المزارع.

كما أقر الاجتماع اتخاذ الٱجراءات الكفيلة باعادة الارضية التابعة للمؤسسة الخاصة بمشروع التوسعة لمحطة المعالجة .

واوصى الاجتماع بعقد ورشة عمل للجهات ذات العلاقه والزامها بتنفيذ ماعليها من مهام للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة وايجاد حلول بديلة للمزارعين .

كما أوصى الاجتماع بتنفيد حملة توعوية إرشادية شاملة توضح مخاطر استخدام مياه المجاري في سقي الخضروات وما تسببه من أمراض سرطانية وغيرها من الامراض الخطره التي تهدد حياة المجتمع .

وفي الاجتماع وجه وكيل المحافظة بتشكيل لجنة مشتركة من مؤسسة المياه ومكتب الصحة ومكتب هيئة الأراضي ومكتب الزراعة للنزول الميداني الى المناطق التي يتم الري فيها عن طريق مياه الصرف الصحي ورفع تقرير تفصيلي بالمعالجات الواجب ٱتخاذها إزاء هذه الأعمال المخلة والمخالفة.



وأكد الوكيل المروعي على ضرورة تنفيذ حملة توعية بيئية بين أوساط المواطنين والمزارعين بشكل خاص لتوضيح الأضرار الناتجة عن الري بمجاري الصرف الصحي وخطورتها على صحة المجتمع.



وشدد على ضرورة تفعيل جانب الرقابة والتفتيش للحفاظ على مناطق الحجز الخاصة بالأحواض المائية ومنع الاعتداء عليها او البناء فيها وضبط المخالفين والمتواطئين معهم ..حاثا الجميع في الجهات المعنية بهذا الخصوص الرفع بأي إعتداءات أولاً بأول بالإضافة للرفع بالمزارعين الذين يقومون بري الأراضي الزراعية من مياه الصرف الصحي.

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