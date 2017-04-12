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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 01:54:17م
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل قصف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان ودفاعاً عن الوطن واستقلاله.
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قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل قصف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
[12/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان ودفاعاً عن الوطن واستقلاله .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان قصفت تجمعات الجيش السعودي في موقعي المسيال وشرق رقابة الشعبة ومعسكر الحاجر في عسير محققة إصابات مباشرة .

وفي نجران أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في معسكر البقع ، وصليتين صواريخ الكاتيوشا على تحصينات وآليات الجيش السعودي في موقع الفواز , كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي موقع العش ، معسكر شركة بن لادن نتج عنه إصابات دقيقة في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجيش السعودي في الدمنة ، المقر الحكومي لمجمع القفل غرب موقع مثعن ، السودانة ، برج الدخان ، رقابة جبل جحفان ، حوش المعنق ، المحطة البيضاء في جيزان محققة إصابات مباشرة .

و استهدفت مدفعية الجيش واللجان مرابض مدفعية الجيش السعودي في المقطابة ، قائم زبيد ، المعطن في منطقة جيزان , كما تم تدمير مدرعة برادلي في موقع الخوجرة شرق الطوال بصاروخ مضاد للدروع .

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم جنود وضباط سودانيين خلال محاولات زحف نفذوها على جبل النار في المخا بمحافظة تعز , من بين القتلى القيادي المرتزق عبدالله حمودة ، والمصابين القيادي المرتزق نزار الشاطري ، كما أسفرت محاولات الزحف التي تصدى لها أبطال الجيش واللجان إعطاب وإحراق سبع آليات للمرتزقة .

وفي تعز أيضاً أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخاً باليستياً نوع قاهر m2 وصلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات قوى الغزو ومرتزقتهم بالمخا محققة إصابات مباشرة .

وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق رايد اليافعي "أبو هارون " مع 18 من مرافقيه في مواجهات مع أبطال الجيش واللجان حول جبل النار بالمخا ، كما قُتل المرتزق الملازم أول ياسر عوض سعيد السليماني في جبهة المخا .

وأوضح المصدر أن قوات الجيش واللجان تصدت لمحاولة زحف للمرتزقة مسنود بغطاء جوي مكثف باتجاه كهبوب في محافظة لحج نتج عنها مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم القيادي المرتزق عبدالرحمن خالد العمودي ولازالت جثته مع جثث العشرات منهم في المنطقة .

وحسب المصدر أطلقت القوة الصاروخية ثلاثة صواريخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في معسكر الفرضة في أطراف مديرية نهم محققة إصابات مباشرة , كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في وادي ربيعة ومعسكر كوفل وتبة المطار في محافظة مأرب , منوهاً إلى مقتل عشرة من المرتزقة في عمليات قنص بمديرية صرواح .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان اقتحموا تبة العلم بمديرية صرواح ما أدى إلى مصرع أفراد حاميتها واغتنام ما بحوزتهم من أسلحة , كما تم تدمير آلية تابعة للمرتزقة تحمل معدل 14,5 بصاروخ موجه في منطقة المخدرة بالمديرية .

ونوه المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في محيط المجمع الحكومي في الأطراف الشرقية لمديرية المتون بمحافظة الجوف محققاً اصابات مباشرة , واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة البياض بمديرية المصلوب .

وفي محافظة شبوة تم تفجير آلية تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة في الصفراء ، ولقي المرتزق صالح محسن فلايان المصعبي مصرعه في طوال السادة بمديرية عسيلان .

ووفقاً للمصدر لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون أثناء تصدي أبطال الجيش واللجان لزحوفهم باتجاه سبلة سماه في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء ، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ
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