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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 01:54:17م
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اليونيسف تؤكد ارتفاع استخدام ''بوكو حرام'' للأطفال كانتحاريين
[12/أبريل/2017] عمان – سبأ :



قالت منظمة الطفولة(يونيسف) إن عام 2017 شهد زيادة في استخدام جماعة “بوكو حرام” المسلحة للأطفال كانتحاريين في كل من تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون.

وأضافت المنظمة في بيان نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الأربعاء – أن الجماعة المسلحة استخدمت 27 طفلا في تنفيذ هجمات انتحارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك مقارنة باستخدام 9 أطفال فقط للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2016 بأكمله شهد استخدام 30 طفلا فقط كانتحاريين، موضحة أن جماعة “بوكو حرام” المسلحة اختطفت آلاف الأشخاص وأجبرتهم على العمل كانتحاريين.

يذكر ان جماعة “بوكو حرام” المسلحة بدأت قبل ثماني سنوات وباتت الحركة معروفة على مستوى العالم بعد خطف أكثر من مئتي فتاة من بلدة “تشيبوك” في شمال شرق نيجيريا عام 2014 .

سبأ
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