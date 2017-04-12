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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 01:54:17م
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اقتحام موقع العلم في صرواح ومصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان
[12/أبريل/2017] مأرب - سبأ:


اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم موقع العلم الإستراتيجي بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن العشرات من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وأصيب آخرون خلال اقتحام أبطال الجيش واللجان تبة العلم في صرواح ، مبيناً أن بقية المرتزقة لاذوا بالفرار من الموقع مخلفين جثث قتلاهم.

وأشار المصدر الى اغتنام أسلحة وكميات من الذخيرة في الموقع ، لافتاً إلى أن وحدة القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ موجه آلية عسكرية للمرتزقة على متنها معدل 23 ما أدى تدميرها ومصرع وإصابة من كانوا على متنها .

سبأ
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