[12/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف ممتلكات المواطنين والمنشآت العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، فيما منع العدوان ثلاث بواخر محملة بالمواد الغذائية من الدخول للمياه الإقليمية وأجبرها على الابتعاد عن ميناء الحديدة .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وغارة على منطقة مندبة في مديرية باقم بمحافظة صعدة ، كما شن 20 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة استهدفت ثلاث منها منطقة المزرق .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات شرق مدينة حرف سفيان بمحافظة عمران و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، و غارة على منطقة الربوعة في عسير .
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على مطار الحديدة وألقى قنبلتين صوتيتين في سماء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة .
سبأ