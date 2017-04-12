محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين خلال الساعات الماضية





واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف ممتلكات المواطنين والمنشآت العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، فيما منع العدوان ثلاث بواخر محملة بالمواد الغذائية من الدخول للمياه الإقليمية وأجبرها على الابتعاد عن ميناء الحديدة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وغارة على منطقة مندبة في مديرية باقم بمحافظة صعدة ، كما شن 20 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة استهدفت ثلاث منها منطقة المزرق .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات شرق مدينة حرف سفيان بمحافظة عمران و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، و غارة على منطقة الربوعة في عسير .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على مطار الحديدة وألقى قنبلتين صوتيتين في سماء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة .

سبأ [12/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ