ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعرض مخ الإنسان لكهرباء غير ضارة قد تجعله أكثر صدقا





كشف باحثون أن إخضاع الشخص لتيار كهربائي غير ضار عبر المخ يمكن أن يجعله أكثر صدقا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن علماء تمكنوا من تحديد آلية في المخ تتحكم في القرارات التي تتراوح بين الصدق والمصلحة الشخصية.



ووفقا للخبراء فإن التحكم بهذه المنطقة باستخدام محفزات غير غازية للمخ يمكن أن يجعل الأشخاص أكثر ميلا لقول الصدق.. ووضح الخبراء أن عملية التنقل بين الصدق والمصلحة الشخصية يتم التحكم فيها في الجزء الأيمن من القشرة الأمامية الجبهية بالمخ.



وقال البروفيسور مايكل ماريخال الذي أشرف على الدراسة بجامعة زيورخ الألمانية إن التجربة كشفت أن "معظم الأشخاص يولون أهمية أكبر لدوافع المصلحة الشخصية على الصدق".

سبأ [12/أبريل/2017] زيوريخ – سبأ :سبأ