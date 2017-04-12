محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم أوائل الجمهورية من مديرية الوحدة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:



نظم المجلس المحلي ومكتب التربية والتعليم بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة حفل تكريم أوائل الجمهورية من مدارس المديرية.



وفي الحفل الذي حضره وزيرا الدولة رضية محمد عبد الله وحميد المزجاجي و أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان أشاد وزير الشباب والرياضة حسن زيد بجهود وزارة التربية والتعليم واستمرار كادرها التربوي في العمل متجاوزين كافة الصعاب والإشكاليات الناتجة عن استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وحصاره الجائر .



ونوه زيد بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة قوى التكبر والإجرام ، مباركاً للطلاب تفوقهم وتميزهم.



فيما أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي أهمية التكريم في شحذ همم الطلاب على الجد والمثابرة لنيل المراتب الأولى ، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح العملية التعليمية باعتبارها ركيزة بناء الشعوب وتطويرها . منوهاً بتميز الطلاب الأوائل رغم الظروف الاستثنائية الصعبة جراء استمرار العدوان على بلادنا.



من جانبه أعرب مدير المنطقة التعليمية بمديرية الوحدة محمد الغويدي في كلمته الترحيبية عن الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل .



تخلل الحفل الذي حضره عدد من وكلاء وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وأمانة العاصمة أوبريت غنائي لزهرات مدرسة رابعة العدوية.

سبأ [12/أبريل/2017]سبأ