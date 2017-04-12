محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع وتجمعات العدو في نجران و جيزان وعسير





دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية عدداً من مواقع وتجمعات العدو السعودي في نجران ، جيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري في جيزان لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" القوة المدفعية والصاروخية قصفت رقابة جبل جحفان والمقر الحكومي جنوب قرية القفل واستهدفت تجمعات الجيش السعودي غرب موقع مثعن وفي مواقع السودانة ، حوش المعنق ، المحطة البيضاء ، وبرج الدخان في جيزان محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مرابض مدفعية الجيش السعودي في المقطابة ، قائم زبيد ، المعطن ، كما تم تدمير مدرعة برادلي في موقع الخوجرة شرق الطوال بصاروخ مضاد للدروع .



وذكر المصدر أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صليتين صواريخ الكاتيوشا على تحصينات وآليات الجيش السعودي في موقع الفواز ، واستهدفت معسكر شركة بن لادن في نجران .



ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً للجيش واللجان استهدف معسكر الحاجر و موقع شرق رقابة الشعبة في عسير .

سبأ [12/أبريل/2017] جيزان - سبأ:سبأ