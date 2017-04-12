ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - أبريل - 2017 الساعة 01:26:14م
مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم سودانيين خلال محاولات زحف على جبل النار في المخا
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم جنود وضباط سودانيين خلال محاولات زحف نفذوها على جبل النار في المخا بمحافظة تعز .
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا و اقتحامات جماعية مكثفة للمستوطنين في الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
نتائج الجولة السادسة لبطولة الشركات والمؤسسات تشعل المنافسة على التأهل للدور الثاني
أشعلت نتائج مباريات الجولة السادسة قبل الأخيرة من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي جرت اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى قرارات اللجنة المنظمة للبطولة المنافسة على التأهل للدور الثاني.
آخر الأخبار:
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين خلال الساعات الماضية
مصرع القيادي المرتزق رايد اليافعي و 18 من مرافقيه في المخا
تعرض مخ الإنسان لكهرباء غير ضارة قد تجعله أكثر صدقا
تكريم أوائل الجمهورية من مديرية الوحدة بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 2ر4% خلال الشهر الماضي
[12/أبريل/2017] سول – سبأ :


تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال الشهر الماضي على خلفية زيادة فرص العمل في قطاعات البناء والتجزئة.

وأوضحت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن معدل البطالة بلغ خلال الشهر الماضي 2ر4% بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع المعدل بمقدار

8ر0 نقطة مئوية عن فبراير الماضي عندما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.

وبلغ عدد العاملين في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 78ر25 مليون شخص بزيادة قدرها 466 ألف شخص عن الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ ديسمبر من العام الماضي بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفاض الأسهم الأوروبية صباحاً بقيادة أسهم البنوك والتكنولوجيا
ارتفاع أسعار الذهب وسط إقبال على الملاذات الآمنة بفعل مخاطر سياسية
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
إنخفاض سعر اليورو إلى 1.0585 دولار
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش آليات تحقيق الأمن الغذائي
إستقرار سعر الذهب فوق 1253 دولار للاوقية
أسعار النفط تواصل ارتفاعها إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل
النمو الافتصادي في الصين يفوق توقعات الحكومة
سلطنة عمان السادسة عربيًا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر للعام الجاري
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين خلال الساعات الماضية
[12/أبريل/2017]
اختتام فعاليات المعرض الفني "عامين من الصمود" بكلية التربية بجامعة ذمار
[11/أبريل/2017]
تحالف العدوان يواصل قصفه الجوي والصاروخي على محافظة صعدة
[11/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين ودك عدد من مواقع العدو السعودي بعسير ونجران وجيزان
[11/أبريل/2017]
مصرع 10 مرتزقة بعمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح بمأرب
[11/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by