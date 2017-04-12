اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 2ر4% خلال الشهر الماضي





تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال الشهر الماضي على خلفية زيادة فرص العمل في قطاعات البناء والتجزئة.



وأوضحت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن معدل البطالة بلغ خلال الشهر الماضي 2ر4% بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع المعدل بمقدار



8ر0 نقطة مئوية عن فبراير الماضي عندما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.



وبلغ عدد العاملين في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 78ر25 مليون شخص بزيادة قدرها 466 ألف شخص عن الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ ديسمبر من العام الماضي بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

سبأ [12/أبريل/2017] سول – سبأ :سبأ