رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يوفنتوس يفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا





قاد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس الايطالي لتحقيق فوز كبير على ضيفه برشلونة الإسباني 3 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما الليلة الماضية، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



أنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما باولو ديبالا في الدقيقتين السابعة و22 .. وفي الشوط الثاني،أضاف جيورجيو كيليني الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 55 .



وكان يوفنتوس قد صعد لهذا الدور بعدما تغلب على فريق بورتو البرتغالي 3 / صفر بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما صعد برشلونة لهذا الدور بتغلبه على باريس سان جيرمان 6 / 5 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وتقام مباراة العودة بملعب كامب نو، معقل فريق برشلونة، يوم 19 إبريل الجاري، وأصبح برشلونة بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف للصعود للدور قبل النهائي، فيما يكفي يوفنتوس الخسارة حتى صفر / 2 للتأهل للدور قبل النهائي.



ويتربع يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقه روما، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.



وتواصلت عقدة برشلونة الذي يخوض ربع النهائي للمرة العاشرة على التوالي (رقم قياسي)، هذا الموسم خارج ملعبه، إذ خسر في دور المجموعات لهذه البطولة على أرض مانشستر سيتي الانجليزي 1-3، ثم أمام سان جرمان صفر-4 واليوم ضد يوفنتوس صفر-3.

سبأ [12/أبريل/2017] روما – سبأ :سبأ