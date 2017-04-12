مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم سودانيين خلال محاولات زحف على جبل النار في المخا





أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم جنود وضباط سودانيين خلال محاولات زحف نفذوها على جبل النار في المخا بمحافظة تعز .



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحوفات لقوى الغزو والمرتزقة على جبل النار استمرت طوال ساعات نهار الثلاثاء وخلال ساعات الليل ولم تحرز أي تقدم .



وأشار المصدر إلى مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم جنود وضباط سوادنيين وإحراق سبع آليات تابعة لهم خلال التصدي لمحاولات الزحف .



ولفت المصدر إلى أن الجيش السوداني أعلن مصرع خمسة جنود بينهم ضابط وإصابة 22 آخرين في اليمن

سبأ [12/أبريل/2017] تعز - سبأ:سبأ