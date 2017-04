L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Bombardement des sites de l'ennemi et ses tremblement

JIZAN, 12 Avril (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a lancé un certain nombre des sites et rassemblements de l'ennemi à Najran, à Jizan et à Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé Raqabat Jahfan et le complexe gouvernemental au sud du village d'Al-Qoufl et ciblé des rassemblements de l'armée saoudienne à l'Ouest du site de Matha'an à Jizan.



La source a ajouté que la force de missile de l'armée et des comités populaires a lancée des missiles de type de Katioucha contre les fortifications et des vehicules de l'armée saoudienne au site d'Al-Fawaz et ciblé le camp de Société de Bin Laden à Najran.



Elle a indiquée que la force de l'artillerie et de missile de l'armée et des comités populaires a bombardé le camp d'Al-Hajir et un site à l'Est de Raqabat Al-Choua'abah à Asir.



AM



SABA [12/أبريل/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)