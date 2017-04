L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Mort et blessure de dizaines des mercenaires y compris soudanais

TAIZ, 12 Avril (SABA)-Une source militaire a affirmé le meurtre et la blessure de dizaines des mercenaires de l'agression, y compris des soldats et des officiers saoudanais, au cours des tentatives d'infiltration contre le Mont d'Al-Nar au district de Moka.

La source a indiqué à SABA, que les héros de l'armée et des comités populaires ont réussi à faire échouer des tentatives d'infiltration des forces de l'agression et mercenaires au Mont d'Al-Nar.

La source a ajouté que sept véhicules appartenant a l'ennemi ont été brulé lors de l'opération.

La source a ajoutée que l'armée soudanais a annoncé le meurtre de cinq soldats, y compris des officiers et la blessure de 22 d'autres.

AM



ٍِSABA [12/أبريل/2017]ٍِSABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)