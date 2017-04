MARIB: Meurtre de dix mercenaires de l'agression

MARIB, 12 avril (SABA)-Dix mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués dans des opérations exécutées par l'armée et les comités populaires au district de Sourwah à Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des comités populaires a exécuté de diverses opérations au cours de dernies heures contre les sites de mercenaires au district de Sourwah, faisant 10 morts parmi leurs rangs.



[12/أبريل/2017]SABA