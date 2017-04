Lancement de trois missile de type de Zelzal contre les mercenaires

MARIB, 12 Avril (SABA)—La force de missile de l'armée et des comités populaires a lancé trois missiles de type de Zelzal 2 fabriqués localement contre des rassemblements des mercenaires de l'agression au camp de Fidhat Nihm.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les missiles ont touché leurs cible, et des ambulances ont été vu se participant vers le camps.



