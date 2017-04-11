محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام فعاليات المعرض الفني "عامين من الصمود" بكلية التربية بجامعة ذمار ذمار - سبأ :



اختتمت بكلية التربية بجامعة ذمار اليوم فعاليات المعرض الفني الإبداعي الأول "عامين من الصمود" الذي نظمه ملتقى الطالب الجامعي وقسم الفنية بكلية التربية.



ضم المعرض الذي استمر ثمانية أيام أكثر من ثمانين لوحة فنية من مختلف المدارس التشكيلية ورسومات وأشكال هندسية كشفت حشية العدوان وعبرت عن صمود الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثانية للصمود في وجه العدوان.



وجرى خلال الفعالية الختامية التي شهدت مشاركة واسعة من طلاب وأكاديميي جامعة ذمار وشخصيات اجتماعية بالمحافظة، تكريم القائمين والمساهمين والمشاركين في إنجاح المعرض.

سبـأ [11/أبريل/2017]سبـأ