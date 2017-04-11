رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نتائج الجولة السادسة لبطولة الشركات والمؤسسات تشعل المنافسة على التأهل للدور الثاني صنعاء - سبأ :



أشعلت نتائج مباريات الجولة السادسة قبل الأخيرة من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي جرت اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى قرارات اللجنة المنظمة للبطولة المنافسة على التأهل للدور الثاني.



واتخذت اللجنة المنظمة للبطولة قبل انطلاق مباريات الجولة اليوم قرارات هامة ضد الفرق التي لم تلتزم بلائحة المنافسات، وأبرزها احتساب مباراة فريقي إيجلز ووكالة الأنباء سبأ لصالح الوكالة بثلاثة أهداف دون مقابل وإيقاف ثلاثة لاعبين نهائياً من فريق إيجلز لمخالفتهم شروط المشاركة في البطولة، علماً أن مباراة الفريقين كانت انتهت بفوز إيجلز بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.



وللسبب ذاته أقرت اللجنة المنظمة احتساب نتيجة مباراتي فريق العالمية مع فريقي يمن موبايل وريال موبايل في الجولتين الرابعة والخامسة ضمن المجموعة الأولى لصالح الفريقين الأخيرين بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لكل منهما وإيقاف لاعبين اثنين من فريق العالمية بشكل نهائي، وذلك بعدما كان فريق العالمية فاز على فريقي يمن موبايل وريال موبايل بنتيجتي سبعة أهداف وثلاثة أهداف دون رد على التوالي.



وأعادت تلك القرارات خلط الأوراق وترتيب فرق المجموعتين الأولى والثالثة لتعود المنافسة بشدة على بطاقات التأهل للدور ربع النهائي.



وجرت اليوم على ملعبي ناديي وحدة وأهلي صنعاء المباريات التسع للجولة السادسة للبطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا وزعت لثلاث مجموعات.



ففي المجموعة الأولى حقق فريق بنك اليمن الدولي متذيل الترتيب والذي ودع منافسات البطولة مبكراً، مفاجأة حينما تغلب على فريق مؤسسة الثورة للصحافة بهدف دون رد سجله أكرم الهتاري ليضع أول ثلاث نقاط في رصيد فريقه وظل في المركز الأخير ولتتعقد بذلك مهمة التأهل لفريق الثورة الذي تراجع للمركز الخامس بست نقاط، علماً أنه تقدم باحتجاج رسمي لإشراك فريق بنك اليمن لاعب غير مسجل في الفريق.



وحقق فريق العالمية فوزاً ثمينا على فريق كاك بنك بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما توقف رصيد كاك بنك عند تسع نقاط متراجعا للمركز الثالث.



سجل هدفي العالمية لاعباه وليد منصر وحامد محمود، فيما سجل الهدف الوحيد بكاك بنك لاعبه حازم المروني.



وقفز فريق ريال موبايل للمركز الثاني للمجموعة الأولى بعد قرار اللجنة المنظمة وفوزه على جاره فريق يمن موبايل بهدفين دون مقابل سجلهما لاعباه ياسر جسار وأيمن العبسي، ليرفعا رصيد فريقهما إلى عشر نقاط وصيفاً لمتصدر المجموعة فريق شركة جمعان (13 نقطة) الذي لم يلعب في هذه الجولة، فيما بقي رصيد فريق يمن موبايل عند ست نقاط في المركز السادس.



وفي المجموعة الثانية اشتعلت المنافسة على التأهل للدور الثاني بعدما اعتلى فريق جودة فوود الترتيب إثر فوزه العريض على فريق بنك سبأ بستة أهداف دون مقابل سجلها لاعبوه أحمد الشهابي (ثلاثة أهداف)، عدنان مراد، حمزة الشيخ، وجمال الحداء.



بهذه النتيجة رفع فريق جودة فوود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق إم تي إن الذي تغلب على فريق شركة بران بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده 13 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فريق البران عند ثلاث نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن السابع فريق بنك سبأ.



سجل ثلاثية فريق إم تي إن لاعباه زياد المشرقي (هدفين) ومحمد الجمل، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق بران لاعب فريق إم تي إن أحمد المهدي بالخطأ في مرماه وليكون هذا أول هدف يلج شباك إم تي إن خلال البطولة بعدما ظل مرماه خالياً من الأهداف حتى الجولة السادسة.



وأنهى فريق يمن نت مشاركته في البطولة محتلاً المركز الرابع للمجموعة الثانية برصيد تسع نقاط إثر فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراته الأخيرة على فريق تيليمن متذيل الترتيب بدون نقاط، حيث سجل ثلاثية يمن نت لاعبوه عبدالرحمن زياد ومحسن الحدائي وأمين الأنسي، فيما سجل الهدف الوحيد لتيليمن لاعبه أحمد الصبيع.



وفي المجموعة الثالثة، خلطت نتائج اليوم وقرارات اللجنة المنظمة الأوراق وانحصر التنافس على التأهل بين أربع فرق هي: هاتفي، كاك للتأمين، إيجلز، والإعلام الرياضي المرئي، فيما ودعت ثلاث فرق منافسات التأهل للدور الثاني وهي: الجيل الجديد، وسبأفون، ووكالة الأنباء سبأ.



واعتلى فريق كاك للتأمين صدارة المجموعة بعدما حقق فوزاً ثمينا على فريق إيجلز بهدفين دون مقابل سجلهما يحيى العريقي وعزت القدسي ليرفعا رصيد فريقهما إلى 11 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد إيجلز الذي تقدم باحتجاج رسمي لإشراك الفريق المنافس لاعب غير مسجل في كشف المباراة، عند تسع نقاط متراجعاً للمركز الثالث خلف فريق هاتفي الثاني بعشر نقاط والذي لم يلعب هذه الجولة.



وحقق فريق سبأفون أول فوز له في البطولة وذلك على حساب فريق الجيل الجديد بثلاثة أهداف دون رد سجلها كل من جمال المنتصر وعلي ياقوت وأحمد الحيمي، ليرتفع رصيد سبأفون إلى أربع نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الجيل سادس الترتيب بالرصيد ذاته.



وأفلت فريق الإعلام الرياضي المرئي من الهزيمة أمام فريق وكالة الأنباء سبأ لتنتهي مباراتهما بالتعادل بهدف لمثله، حيث أخفق فريق الوكالة في الحفاظ على تقدمه بهدف قائده جمال الخولاني في الشوط الأول ليسجل فريق الإعلام الرياضي هدف التعادل قبل نهاية المباراة بست دقائق برأسية الخضر الشهراني.



بهذه النتيجة رفع الإعلام الرياضي المرئي رصيده إلى ثمان نقاط محتفظاً بحظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، فيما ودع فريق الوكالة رسمياً منافسات البطولة محتلا المركز السابع والأخير للمجموعة رغم وصول رصيده إلى أربع نقاط.



وبهذه النتائج تأجل حسم بطاقات التأهل للدور ربع النهائي إلى الجولة السابعة والأخيرة التي تجرى يوم الجمعة القادم.

سبـأ [11/أبريل/2017]سبـأ