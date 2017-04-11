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تكريم المعلمين المبرزين والطلاب المتفوقين بمديرية الحيمة الداخلية بصنعاء
[11/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة اليوم المعلمين والمعلمات المبرزين والطلاب المتفوقين.

وفي التكريم أشاد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان بجهود الكادر التعليمي والطلاب وإصرارهم على مواصلة العملية التعليمية رغم التحديات جراء العدوان.

بدوره حث مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد لإنجاح العام الدراسي .. مثمنا جهود مكتب التربية بالمديرية والسلطة المحلية ومجالس الآباء بالمديرية.

فيما أكد مدير مكتب التربية بالمديرية عبدالكريم القرعفي ورئيس مجلس الآباء على أهمية تكريم المعلمين الذين يبذلون جهود كبيرة في العمل الميداني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات إنشادية وقصائد، تم تكريم 683 من المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والإداريين ورؤساء مجالس الآباء وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية.

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