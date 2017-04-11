[11/أبريل/2017]
صعدة - سبأ :
واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم شن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية خلفت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين ومزارعهم .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة مندبة بمديرية باقم في ظل تحليق مكثف على المديرية ومديريات أخرى.
ولفت المصدر إلى أن منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي استهدف مزارع المواطنين وممتلكاتهم .
سبـأ