[11/أبريل/2017]
جيزان - سبأ :
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية عدد من مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع المعنق وآخر في موقع الفريضة بجيزان .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للعدو السعودي في موقع الدمنة ومجمع القفل، محققة إصابات مباشرة .
ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمع للجيش السعودي في موقع العش وأطلقت صاروخ زلزال2 على تجمع لمرتزقة العدوان في معسكر قبالة البقع بنجران .
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع لجنود العدو السعودي في موقع المسيال بعسير .
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