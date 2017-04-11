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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 08:44:55م
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  محلي
قنص جنديين سعوديين ودك عدد من مواقع العدو السعودي بعسير ونجران وجيزان
[11/أبريل/2017]
جيزان - سبأ :

 قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية عدد من مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير .

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع المعنق وآخر في موقع الفريضة بجيزان .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للعدو السعودي في موقع الدمنة ومجمع القفل، محققة إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمع للجيش السعودي في موقع العش وأطلقت صاروخ زلزال2 على تجمع لمرتزقة العدوان في معسكر قبالة البقع بنجران .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع لجنود العدو السعودي في موقع المسيال بعسير .

سبـأ
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