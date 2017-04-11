محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص جنديين سعوديين ودك عدد من مواقع العدو السعودي بعسير ونجران وجيزان جيزان - سبأ :



قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية عدد من مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع المعنق وآخر في موقع الفريضة بجيزان .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للعدو السعودي في موقع الدمنة ومجمع القفل، محققة إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمع للجيش السعودي في موقع العش وأطلقت صاروخ زلزال2 على تجمع لمرتزقة العدوان في معسكر قبالة البقع بنجران .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع لجنود العدو السعودي في موقع المسيال بعسير .

سبـأ [11/أبريل/2017]سبـأ