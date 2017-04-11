محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا النيابة الجزائية بأمانة العاصمة تبدأ أخذ عينات فحص الحمض النووي لشهداء القاعة الكبرى ( مصحح ) صنعاء - سبأ :



تبدأ النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة غدا الأربعاء البدء بأخذ عينات فحص الحمض النووي " DNA " للشهداء المجهولين في جريمة العدوان السعودي الأمريكي على القاعة الكبرى.



ودعا مصدر مسئول في النيابة الجزائية المتخصصة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أقارب المفقودين والمجهولين الحضور إلى مستشفى الكويت الجامعي الساعة التاسعة صباحا لأخذ العينات القياسية لمطابقتها مع الأشلاء التي تم العثور عليها في القاعة الكبرى .



وأشار المصدر إلى أن الإحصائية شبه النهائية لشهداء جريمة القاعة الكبرى مع المفقودين بلغت 150 شهيدا ومفقودا حتى تظهر نتائج فحص الـ DNA بالإضافة إلى 798 جريحاً.



ولفت الى ان النيابة كلفت مديرعام الادلة الجنائية ,ومديرادارة الحمض النووي Dna،والطبيب الشرعي باخذ العينات المطلوبة في قسم الانسجة بمستشفى الكويت.

سبـأ [11/أبريل/2017]سبـأ